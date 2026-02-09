La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, andata in scena il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non smette di far parlare. Morgan, il famoso musicista, ha criticato Laura Pausini per aver cantato l’inno di Mameli, sostenendo che si tratta di qualcosa che non ci appartiene. La sua frase: “Lei brava a cantare, ma abbiamo scimmiottato una cosa che non ci appartiene” ha scatenato nuove polemiche sulla scelta musicale durante l’evento.

La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, andata in scena il 6 febbraio scorso allo stadio di San Siro, continua a far discutere. Al centro delle polemiche, oltre alle gaffe del telecronista Paolo Petrecca e alla presunta censura dell’esibizione di Ghali c’è anche l’interpretazione dell’ inno nazionale da parte di Laura Pausini, che ha letteralmente diviso il pubblico italiano tra applausi ed aspre critiche. A dare voce alla sua opinione, senza mezzi termini, è stato Morgan. Il cantautore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di quasi quattro minuti in cui analizza dettagliatamente l’esecuzione del Canto degli Italiani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Olimpiadi 2026, Morgan demolisce l’inno di Mameli di Laura Pausini: “Lei brava a cantare, ma abbiamo scimmiottato una cosa che non ci appartiene”

