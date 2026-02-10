Morgan contro Laura Pausini | Il tuo inno alle Olimpiadi sembrava musica della Disney

La tensione tra Morgan e Laura Pausini si accende di nuovo. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Morgan ha criticato pubblicamente il brano di Laura Pausini, dicendo che sembrava musica della Disney. La polemica ha scatenato reazioni sui social e tra gli spettatori, mentre l’evento prosegue tra applausi e qualche battuta ironica.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, andata in scena venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro, ha regalato emozioni contrastanti al pubblico italiano. Tra giochi di luce spettacolari, scenografie mozzafiato e una parata di artisti nazionali e internazionali, uno dei momenti più attesi è stato senza dubbio l’esibizione di Laura Pausini, chiamata a interpretare l’inno di Mameli davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. La cantante di Solarolo ha offerto una versione personalizzata e potente dell’inno nazionale, caratterizzata dalla sua inconfondibile voce e da un arrangiamento moderno che ha diviso immediatamente l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Morgan contro Laura Pausini: “Il tuo inno alle Olimpiadi sembrava musica della Disney” Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina2026 Olimpiadi 2026, Morgan demolisce l’inno di Mameli di Laura Pausini: “Sembrava una cosa Disney” La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina ha lasciato il segno. Morgan demolisce l'Inno di Laura Pausini alle Olimpiadi: “Deformato e stile Disney” Morgan critica duramente l’Inno di Laura Pausini alle Olimpiadi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Morgan commenta l'inno italiano cantato da Laura Pausini; Morgan demolisce l'Inno di Laura Pausini alle Olimpiadi: Deformato e stile Disney; Laura Pausini alle Olimpiadi, arriva il commento di Morgan dopo l’esibizione; Morgan: Laura Pausini? L'inno sembrava una canzone Disney, irriconoscibile e deformato. Morgan commenta l'esibizione di Laura Pausini a Milano - Cortina 2026Morgan, presto di ritorno sul palco del Festival di Sanremo, commenta l'esibizione di Laura Pausini a Milano - Cortina 2026. msn.com Morgan commenta l'inno italiano cantato da Laura Pausini08 feb 2026 - Il musicista, in video, ha detto la sua sull'esibizione della Pausini alla cerimonia delle Olimpiadi ... rockol.it Laura Pausini e l'Inno di Mameli, dopo Vasco Rossi interviene (a bomba) anche Morgan: “Ciò che avete visto...” (VIDEO) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.