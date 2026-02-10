More PURL pledges expected this week US ambassador says

Questa settimana si aspettano nuovi impegni e promesse di aiuto per l’Ucraina. L’ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker, ha detto che ci saranno annunci ufficiali in merito alle priorità di aiuto richieste dal paese. La politica americana sembra pronta a rafforzare il sostegno, ma ancora non si conoscono i dettagli precisi.

BRUSSELS, Feb 10 (Reuters) - U.S. ambassador to NATO Matthew Whitaker said on Tuesday that he expects more announcements of pledges for the Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiative to supply Ukraine with U.S. weapons when alliance defence ministers meet in Brussels on Thursday. The ambassador also told reporters in an online briefing that allies have thus far pledged to buy over $4.5 billion in American weapons to address Ukraine’s urgent battlefield needs via PURL. Twenty-one NATO allies and two partners have pledged support, Whitaker said. BRUXELLES, 10 febbraio (Reuters) - L’ambasciatore statunitense presso la NATO Matthew Whitaker ha detto martedì di aspettarsi altri annunci di impegni per l’iniziativa Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) per fornire all’Ucraina armi statunitensi quando i ministri della difesa dell’alleanza si incontreranno giovedì. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - More PURL pledges expected this week, US ambassador says Approfondimenti su US ambassador Washington Vietnam’s Lam pledges growth above 10% despite global disruptions Il leader vietnamita To Lam ha confermato l'impegno del paese a mantenere una crescita economica superiore al 10% annuo nel corso del decennio, nonostante le sfide e le incertezze generate dalle turbolenze globali. China condemns Islamabad mosque attack, pledges support for Pakistan La Cina condanna con fermezza l’attacco a una moschea sciita di Islamabad. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su US ambassador Washington More PURL Pledges Expected This Week, US Ambassador SaysBRUSSELS, Feb ?10 (Reuters) - U.S. ambassador ?to NATO Matthew Whitaker said on Tuesday ?that he expects more announcements ?of pledges for the Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiative ... usnews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.