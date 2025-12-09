Aeroporto di Fiumicino con il Masterplan da 9 miliardi 300mila posti di lavoro

Roma, 9 dicembre 2025 — Il Piano di Sviluppo sostenibile dell’aeroporto di Roma Fiumicino potrebbe generare circa 300.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia e fino a 70 miliardi di valore aggiunto. Ogni anno di ritardo nella realizzazione del piano comporterebbe, inoltre, un costo stimato per il sistema Paese di circa 2 miliardi di euro. Sono queste le principali evidenze emerse dallo studio realizzato dal Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” della Luiss Guido Carli e curato dal Direttore del Centro e Prorettore alla Didattica Enzo Peruffo e dal Direttore del Dipartimento di Economics and Financial Markets Alberto Petrucci, presentato oggi nella Sala delle Colonne dell’Ateneo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it