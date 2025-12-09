Aeroporto di Fiumicino con il Masterplan da 9 miliardi 300mila posti di lavoro
Roma, 9 dicembre 2025 — Il Piano di Sviluppo sostenibile dell'aeroporto di Roma Fiumicino potrebbe generare circa 300.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia e fino a 70 miliardi di valore aggiunto. Ogni anno di ritardo nella realizzazione del piano comporterebbe, inoltre, un costo stimato per il sistema Paese di circa 2 miliardi di euro. Sono queste le principali evidenze emerse dallo studio realizzato dal Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" della Luiss Guido Carli e curato dal Direttore del Centro e Prorettore alla Didattica Enzo Peruffo e dal Direttore del Dipartimento di Economics and Financial Markets Alberto Petrucci, presentato oggi nella Sala delle Colonne dell'Ateneo.
Fiumicino, incidente su via dell’Aeroporto: atterra l’eliambulanza
All’aeroporto di Fiumicino apre il primo “dog relais” italiano: a cosa serve e quanto costa l’ “albergo per cani”
Decine di gatti sulle piste dell’aeroporto di Fiumicino: “Pericolo per aerei, dal Comune disinteresse totale”
La scalata del Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca si intreccia con le manovre dei Benetton per l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino. Dietro l'appoggio della famiglia veneta alla scalata sostenuta dal governo di Giorgia Meloni c'è la volontà di super
All'aeroporto di Roma Fiumicino è atterrata la #FiammaOlimpica! Ora comincia il suo viaggio, prima verso il @Quirinale e poi, attraverso l'Italia, fino ai Giochi Olimpici Invernali @milanocortina26 @Olympics @ITAAirways @giomalago #Paolini #MilanoC
ADR, TRONCONE: MASTERPLAN PROGETTO STRATEGICO, FIUMICINO ECCELLENZA - Il Masterplan dell'aeroporto di Roma Fiumicino è un "progetto strategico" che "porta connettività", un elemento che "in un mondo polarizzato è essenziale per prosperare", soprattutto per ...
