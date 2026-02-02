Il Crotone accelera | vittoria in trasferta sul Siracusa tre punti che rafforzano la corsa playoff

Il Crotone batte il Siracusa in trasferta con un risultato di 3-1. La squadra calabrese ha dimostrato di essere in buona forma e si avvicina sempre più ai playoff. I tre punti conquistati fuori casa rafforzano la sua posizione in classifica e danno morale in vista delle prossime partite.

Il Crotone espugna il campo del Siracusa con un 3-1 che conferma la crescita costante della squadra in questa fase del campionato. La vittoria, ottenuta al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, rappresenta il terzo successo di fila per i rossoblù, che si confermano protagonisti della corsa playoff. Il match si è disputato allo stadio “De Nicola” di Siracusa, con l’arbitro Castellone di Napoli alla sua prima uscita in una gara di Serie C. Il primo tempo è stato segnato da un inizio favorevole ai padroni di casa, che hanno sfruttato un episodio di contatto in area per ottenere un penalty. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Crotone accelera: vittoria in trasferta sul Siracusa, tre punti che rafforzano la corsa playoff Approfondimenti su Crotone Siracusa Crotone in crescita: successo a Siracusa conferma la costanza del percorso in corsa per i playoff Il Crotone conquista la terza vittoria di fila battendo 3-1 il Siracusa in trasferta. Lega Pro girone C 24esima giornata terza vittoria (1-3) consecutiva del Crotone in trasferta contro il Siracusa Il Crotone conquista la sua terza vittoria consecutiva in trasferta, battendo 3-1 il Siracusa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crotone Siracusa Argomenti discussi: Serie C, colpo esterno del Crotone: 3-1 al Siracusa e terza vittoria consecutiva. Serie C, colpo esterno del Crotone: 3-1 al Siracusa e terza vittoria consecutivaIl Crotone continua la sua marcia positiva e centra la terza vittoria consecutiva, imponendosi per 3-1 sul campo del Siracusa allo Stadio Nicola De ... wesud.it Lega Pro girone C 24esima giornata terza vittoria (1-3) consecutiva del Crotone in trasferta contro il SiracusaCrotone in quel di Siracusa senza risoluzione ai dur precedenti successi, ma incrementati ancora dopo la vittoria contro i siciliani di mister Turati. Successo netto con tre gol realizzati in sequenza ... laprimapagina.it VIA ISRAELE – IL CANTIERE IMPOSSIBILE Ordinanza TAR, metrature che non tornano, area d’attesa recintata e un Comune che accelera contro la realtà A Crotone, l’urbanistica non è mai solo urbanistica. È sempre una prova di forza. Una prova di nervi. Un - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.