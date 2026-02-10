Monza ricorda Giovanni Palatucci l' eroe in divisa simbolo di sacrificio e coraggio

Questa mattina, a Monza, i bambini si sono riuniti nel piazzale della questura per ricordare Giovanni Palatucci. Molti di loro non conoscevano la sua storia, ma sono rimasti attenti mentre veniva narrata la sua figura di poliziotto che ha sacrificato molto per aiutare gli altri. La cerimonia ha coinvolto i presenti, che hanno ascoltato con rispetto e attenzione, rendendo omaggio a un eroe che incarna coraggio e dedizione.

I bambini hanno ascoltato attenti. Molti non conoscevano la storia di quel poliziotto eroe che questa mattina, martedì 10 febbraio, è stato ricordato e onorato nel piazzale della questura di Monza.Chi era Giovanni Palatucchi Nel Giorno del Ricordo, in cui non si dimentica la strage delle Foibe.

