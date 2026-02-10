Montone saluta le clarisse Dopo 500 anni l’addio e la partenza per il Libano

Le monache Clarisse di Montone hanno lasciato il paese dopo oltre 500 anni. Sono partite per il Libano, dove avvieranno un nuovo monastero. La comunità locale le saluta con un mix di tristezza e gratitudine per tutto il tempo trascorso insieme.

Le monache Clarisse di Montone, dopo più di 500 anni, lasciano per sempre il borgo, prossime a partire per la fondazione di un nuovo monastero in Libano. Sabato scorso l'addio alla comunità durante la messa celebrata dal parroco don Pietro Bartolini che ha espresso la gratitudine dei montonesi verso le religiose, senza nascondere il dispiacere e lo sconcerto di molti di fronte alla loro partenza. Il parroco ha ripercorso le tappe significative della presenza delle monache a Montone: dai tempi della maglieria, quando le Sorelle lavoravano insieme ad altre donne per Luisa Spagnoli, alla scuola di rammendo e ricamo, dall'asilo ospitato nel monastero al servizio quotidiano alla chiesa, all'accoglienza di chiunque bussasse alla loro porta.

