Artemide saluta tutti dopo 16 anni. Addio al ristorante dei boschi.

Dopo sedici anni di attività, Artemide a Galiga, rinomato ristorante tra i più apprezzati della Valdisieve, ha deciso di chiudere i propri locali. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, lasciando vuoti gli orari di Capodanno e suscitando una certa nostalgia tra clienti e appassionati della cucina locale. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla lunga storia di questo punto di riferimento gastronomico nella zona.

Sul web gli ‘orari per capodanno’ restano desolatamente vuoti. Dopo sedici anni Artemide a Galiga, ristorante tra i più conosciuti ed apprezzati della Valdisieve, ha chiuso i battenti. La comunicazione ufficiale era già arrivata da parte dei gestori Simone e Massimiliano Riani. Un messaggio in cui i clienti si erano trasformati in amici e un’importante esperienza di sapori e tradizione culinaria locale si stava spengendo per sempre. Il 30 dicembre è stato l’ultimo giorno di apertura per quella Dea della caccia che per anni ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento, in grado di farsi apprezzare partendo dalla piccola frazione sopra Molino del Piano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

