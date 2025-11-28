‘Jerry 2’ chiude dopo 30 anni la storica pizzeria saluta i beneventani | Grazie E addio!
Tempo di lettura: 2 minuti La notizia è arrivata sui social, con un post semplice ma non privo di emozione: “Grazie. E addio! Oggi e domani, ultimi due giorni per venire a mangiare da noi e festeggiare 30 anni di storia insieme”. Così la storica pizzeria ‘ Jerry 2 ‘, punto di riferimento per generazioni di beneventani, ha annunciato la chiusura definitiva dopo tre decenni di attività in via del Pomerio. Nel messaggio pubblicato sulla pagina facebook, i titolari hanno scelto un tono leggero: “A una certa età si può dire quel che si vuole. – scrivono citando la Vanoni – quindi vi diciamo: niente cuori o facce tristi sotto questo post. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
