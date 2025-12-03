Spalletti sicuro | Brava Juve ma credo bisogna migliorare su quella cosa! Quel giocatore penso che…

Spalletti a Sport Mediaset: “Bravi, ma il leone vero dà tutto anche contro il topolino” Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida tra Juventus e Udinese, analizzando la prestazione dei suoi e fornendo spunti sul lavoro quotidiano e sul futuro del gruppo. Prestazione della squadraSecondo Spalletti, la sua squadra ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti sicuro: «Brava Juve, ma credo bisogna migliorare su quella cosa! Quel giocatore penso che…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Matri sicuro su #Spalletti Ha parlato così del suo impatto ? - facebook.com Vai su Facebook

#DiCanio è sicuro sulla posizione di #Spalletti Poi la previsione sulle ambizioni della #Juventus Vai su X

Spalletti sicuro: «Brava Juve, ma credo bisogna migliorare su quella cosa! Quel giocatore penso che…» - Spalletti a Sport Mediaset: “Bravi, ma il leone vero dà tutto anche contro il topolino” Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida tra Juventus e Udinese, analizzand ... Secondo calcionews24.com

Juve-Udinese diretta Coppa Italia: bianconeri ai quarti LIVE - Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Segnala corrieredellosport.it

Juventus, Spalletti: “Vlahovic era molto dentro la squadra. Udinese? Ci saranno un po’ di cambi” - Dopo essere tornata alla vittoria sia in Champions League che in campionato, la Juventus ospiterà all’ Allianz Stadium di Torino l’ Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia, Competizione che ha ... Segnala gianlucadimarzio.com

Spalletti sicuro: «Noi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. Sulla Juve posso dire che…» - Ecco le dichiarazioni nel pregara del tecnico della Juve Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfid ... Come scrive calcionews24.com

Milanese: "Juve brava a ribaltarla, ma il percorso con Spalletti è ancora all’inizio" - La Juventus torna a vincere in Champions League e ritrova ossigeno contro il Bodø/Glimt, al termine di una gara sofferta e a due facce. Si legge su tuttojuve.com

Spalletti alla vigilia di Juventus-Udinese di Coppa Italia: "Vlahovic per me starà fuori due o tre mesi. Yildiz può giocare da attaccante, ha le caratteristiche giuste" - Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore bianconero alla vigilia della sfida tra Juventus e Udinese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Scrive goal.com