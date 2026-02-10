Montella non ha dubbi | Inter Juve? Sarà grande spettacolo Chivu farà molto bene e sta dimostrando una cosa

Vincenzo Montella si mostra sicuro sulla sfida tra Inter e Juventus. Arrivato ad Appiano Gentile, il tecnico della Turchia ha detto che sarà un grande spettacolo e ha elogiato Chivu, che secondo lui sta dimostrando molto. Dopo aver visitato il centro sportivo dell’Inter, Montella si dice convinto che la partita sarà emozionante e piena di sorprese.

