Montella ricorda Giovanni Palatucci

Questa mattina a Montella si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex Questore di Fiume che ha salvato molte vite durante la Seconda guerra mondiale. L’evento, organizzato dall’Istituto scolastico dedicato a lui, ha visto la partecipazione delle autorità locali e della comunità. La piazza era piena di cittadini e studenti che hanno voluto rendere omaggio alla figura di Palatucci, simbolo di coraggio e umanità.

Questa mattina, nel Comune di Montella (AV), si è svolta la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni Palatucci, eroico Questore di Fiume, organizzata dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci” in collaborazione con la Questura di Avellino, il Comune di Montella e il Circolo Culturale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Giovanni Palatucci Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia e premi in memoria dell’eroe di Fiume La comunità di Montella si prepara a ricordare Giovanni Palatucci, l’eroe di Fiume. Monza ricorda Giovanni Palatucci, l'eroe in divisa simbolo di sacrificio e coraggio Questa mattina, a Monza, i bambini si sono riuniti nel piazzale della questura per ricordare Giovanni Palatucci. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. TERAMO ricorda Palatucci, il Questore - eroe Ultime notizie su Giovanni Palatucci Argomenti discussi: Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia il 10 febbraio; Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia e premi in memoria dell’eroe di Fiume; Celebrato a Vibo l'81esimo anniversario della scomparsa di Giovanni Palatucci; Servigliano. La Polizia ricorda l'ex questore Giovanni Palatucci, Giusto tra le Nazioni. Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia il 10 febbraioSi terrà martedì 10 febbraio 2026 a Montella la cerimonia di commemorazione dedicata a Giovanni Palatucci, figura simbolo di coraggio, umanità e senso dello Stato. L’iniziativa è promossa dall’Istitut ... irpinianews.it FOTO/Montella, doppia ricorrenza nel Giorno del Ricordo: in memoria dei due poliziotti eroi Palatucci e ValenteLa polizia di Stato di Avellino ha celebrato questa mattina a Montella una doppia (se non tripla) ricorrenza: l'81esimo anniversario della morte del questore Giovanni Palatucci e l'anniversario dell'u ... corriereirpinia.it Al Parco della Pace cerimonia in ricordo di Giovanni Palatucci, "Giusto tra le Nazioni" Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha partecipato questa mattina al Parco della Pace alla cerimonia promossa dal questore di Vicenza Francesco Zerilli alla presenz - facebook.com facebook Fiori per ricordare il sacrificio di Giovanni Palatucci, 81 anni dopo il suo sacrificio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.