Montella ricorda Giovanni Palatucci

Questa mattina a Montella si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex Questore di Fiume che ha salvato molte vite durante la Seconda guerra mondiale. L’evento, organizzato dall’Istituto scolastico dedicato a lui, ha visto la partecipazione delle autorità locali e della comunità. La piazza era piena di cittadini e studenti che hanno voluto rendere omaggio alla figura di Palatucci, simbolo di coraggio e umanità.

Questa mattina, nel Comune di Montella (AV), si è svolta la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni Palatucci, eroico Questore di Fiume, organizzata dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci” in collaborazione con la Questura di Avellino, il Comune di Montella e il Circolo Culturale.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia e premi in memoria dell’eroe di Fiume

