Mutti, noto allenatore, ha commentato il percorso di Chivu all’Inter, sottolineando le difficoltà di passare dal Parma a una squadra di livello superiore. Ha evidenziato la crescita del giocatore, evidenziando la sua maturità e l’impegno dimostrato finora. Le parole di Mutti riflettono l’attenzione verso lo sviluppo di Chivu e il suo ruolo nel contesto nerazzurro, offrendo un’analisi equilibrata e rispettosa del percorso del calciatore.

Inter News 24 Mutti, noto allenatore, ha parlato così a MilanNews24 ed espresso un parere sul lavoro svolto finora da Chivu all’Inter. Intervistato da MilanNews24, Bortolo Mutti ha parlato così dell’Inter e del lavoro svolto finora da Cristian Chivu. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Qual è invece il suo parere sul lavoro di Chivu all’Inter, visto anche lo scettiscismo che ha accompagno il suo arrivo in nerazzurro in estate? « Chivu sta lavorando bene e con grande equilibrio. Lui in nerazzurro veniva anche dall’esperienza nel settore giovanile e conosceva l’ambiente Inter e loro conoscevano lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mutti sorpreso da Chivu: «Passare dal Parma all’Inter non era facile. Sta dimostrando grande maturità e…»

Mutti a MilanNews24: «Milan? L’obiettivo è la Champions ma è giusto sognare! Spalletti ha ribaltato la Juve, Chivu sta dimostrando una cosa»Bortolo Mutti commenta in esclusiva su MilanNews24 le attuali ambizioni del Milan, sottolineando l’obiettivo di qualificarsi in Champions League.

Inter Serie A, per i nerazzurri Natale in vetta! Intensità europee e maturità da grande squadra: Chivu ha ricostruito un’Inter solida e consapevoleL'Inter di Cristian Chivu si prepara a trascorrere il Natale in vetta alla classifica di Serie A, un risultato che testimonia la crescita e la maturità della squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Marcus Thuram chiude Parma-Inter siglando il gol del raddoppio allo scadere

Mutti svela: "Sorpreso dal lavoro di Allegri, è il migliore insieme a Gasperini e Conte. I rossoneri possono puntare allo scudetto" Leggi e ascolta la nostra intervista esclusiva: https://bit.ly/4pTtyhO #milan #milannews24 #bortolomutti #allegri #scudetto facebook