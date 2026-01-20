Cyberbullismo Croce rossa italiana al fianco dei giovani e delle famiglie tra ascolto e consapevolezza

Il fenomeno del cyberbullismo rappresenta una sfida crescente per giovani e famiglie. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Reggio Calabria, ha organizzato un incontro dedicato all’ascolto e alla sensibilizzazione, coinvolgendo professionisti e cittadini. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza e offrire strumenti utili per affrontare questa problematica, rafforzando il ruolo di supporto e prevenzione a livello locale.

Un incontro intenso, partecipato e profondamente umano si è svolto presso la Croce rossa italiana, comitato di Reggio Calabria promosso dallo stesso comitato per conto della dott.ssa Valentina Barracato, vicepresidente e delegata dell’Obiettivo inclusione sociale in collaborazione con il garante.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Treni deragliati in Spagna, la psicologa della Croce Rossa: "Stiamo fornendo accompagnamento psicologico alle famiglie delle vittime"Dopo l’incidente ferroviario ad Adamuz, in Spagna, la Croce Rossa ha avviato interventi di supporto psicologico dedicati alle famiglie delle vittime. Leggi anche: Al Bano incanta e sostiene la Croce Rossa Italiana Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Cyberbullismo, Croce rossa italiana al fianco dei giovani e delle famiglie tra ascolto e consapevolezza; Cyberbullismo, ascolto e consapevolezza: Croce Rossa Italiana al fianco dei giovani e delle famiglie; Reggio. Cyberbullismo, incontro alla Croce Rossa: prevenzione e inclusione al centro del confronto. Cyberbullismo, ascolto e consapevolezza: Croce Rossa Italiana al fianco dei giovani e delle famiglie - Il clima emotivo dell’incontro è stato particolarmente significativo: un autentico senso di comunità in cui nessuno si è sentito solo. reggiotv.it

Settimana del Croce – Un’apertura all’insegna dell’eccellenza e della responsabilità La Settimana del Croce si è aperta questa mattina nell’Aula Magna del Liceo “Benedetto Croce” con un momento dedicato alla valorizzazione delle competenze lingui - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.