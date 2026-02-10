Monster Hunter Wilds annunciato l’update di febbraio con mostri a 10 stelle e l’Arkveld arcitemprato

Capcom ha annunciato ufficialmente il nuovo aggiornamento di febbraio per Monster Hunter Wilds, in vista del primo anniversario del gioco. L’update porta con sé nuovi contenuti, tra cui mostri di livello 10 stelle e l’Arkveld arcitemprato. La società giapponese ha spiegato che si tratta di uno dei più grandi aggiornamenti previsti finora, e i fan possono aspettarsi molte novità nel gameplay e nelle sfide da affrontare.

In occasione del primo anniversario di Monster Hunter Wilds, Capcom ha svelato i contenuti del corposo aggiornamento di febbraio, uno dei più importanti previsti dalla roadmap ufficiale. L’update sarà disponibile da mercoledì 18 febbraio su tutte le piattaforme e rappresenta, di fatto, l’ultimo grande pacchetto di novità prima dell’arrivo di una vera espansione. Il messaggio celebrativo del team ha chiarito le ambizioni di questo update, pensato soprattutto per rafforzare l’endgame. Al centro dell’annuncio c’è una nuova sfida estrema dedicata ai cacciatori più esperti. Il tutto è stato accompagnato da un trailer in italiano che riassume le principali aggiunte. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Capcom ha annunciato il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds, accompagnato da un trailer con dettagli sulle nuove caratteristiche e aggiunte.

Monster Hunter Wilds si appresta a ricevere il Title Update 4, disponibile dal 16 dicembre, che introduce significativi miglioramenti alle performance su PC.

Monster Hunter Wilds riceverà una maxi?espansione in stile Iceborne: Capcom svela quando verrà annunciataDurante la notte Capcom ha pubblicato un video dedicato al primo anniversario di Monster Hunter Wilds, mostrando sia le novità in arrivo con l'aggiornamento di febbraio sia un primo sguardo ai piani f ... msn.com

Monster Hunter Wilds: Capcom annuncia una grossa espansione, con maggiori dettagli in estateCapcom annuncia di essere al lavoro su una grossa espansione per Monster Hunter Wilds: Ryozo Tsujimoto promette dettagli per l'estate 2026. drcommodore.it

Ieri ho finito la demo di Monster Hunter Stories 3! Meraviglioso! hanno aggiunto delle cose che negli altri due non c'erano ! Vi consiglio di provarla! Io ho già preordinato la copia fisica per switch 2! - facebook.com facebook

A tutti i Rider! Prendetevi cura dei vostri Monstie e salvate le vostre terre dal disastro in MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION, che arriverà su #NintendoSwitch2 il 13 marzo. Provalo gratuitamente: x.com