monster hunter wilds dei video mostrano i miglioramenti alle performance su pc con il title update 4

Monster Hunter Wilds si appresta a ricevere il Title Update 4, disponibile dal 16 dicembre, che introduce significativi miglioramenti alle performance su PC. Questo aggiornamento rappresenta uno degli interventi più importanti dall’uscita del titolo, con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di gioco e rispondere alle richieste della community. Nuovi video mostrano i progressi già ottenuti.

Monster Hunter Wilds si prepara a ricevere uno degli aggiornamenti più importanti dal lancio. Con il Title Update 4, disponibile dal 16 dicembre, Capcom avvia ufficialmente il piano di miglioramento delle performance, uno degli aspetti più criticati dalla community PC. Per dimostrarne l’impatto reale, la compagnia ha pubblicato due video comparativi ufficiali che mettono a confronto il gioco prima e dopo l’aggiornamento. I filmati mostrano chiaramente dove e come il titolo guadagna in stabilità e fluidità. Non si tratta di una rivoluzione immediata, ma di un primo intervento strutturale. I video sono stati registrati su Steam in uno degli scenari più pesanti del gioco, le Piane Ventose durante un evento atmosferico estremo, proprio per stressare il motore. Game-experience.it

Monster Hunter Wilds - Free Title Update 4

