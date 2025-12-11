Monster Hunter Wilds Capcom presenta il Title Update 4 con trailer e dettagli

Capcom ha annunciato il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds, accompagnato da un trailer con dettagli sulle nuove caratteristiche e aggiunte. L’aggiornamento, previsto per il 16 dicembre, promette di ampliare l’esperienza di gioco con contenuti innovativi e miglioramenti, offrendo ai giocatori nuove sfide e opportunità di esplorazione nel mondo di Monster Hunter Wilds.

Capcom ha presentato ufficialmente il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds, pubblicando un trailer ricco di dettagli e fissando l'uscita per il 16 dicembre. Si tratta di uno degli aggiornamenti più corposi rilasciati finora, pensato per ampliare in modo significativo l'esperienza dell'action RPG su PS5, Xbox Series XS e PC. La community lo attendeva da settimane, e il filmato di presentazione offre una panoramica chiara delle principali aggiunte, tra nuovi mostri, potenziamenti, attività endgame e contenuti stagionali. La novità più attesa è senza dubbio il ritorno del Gogmazios, possente Drago Anziano ricoperto da una melma corrosiva e capace di devastare l'ambiente con il suo fiato infuocato.

