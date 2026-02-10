Monreale entra tra le dieci mete più popolari d’Italia, secondo l’annuncio alla BIT di Milano. La città si distingue non solo per i suoi tesori d’arte, ma anche come esempio di come si può vivere e accogliere bene i turisti. La notizia porta ancora più visitatori e fa salire il nome di Monreale tra le mete da non perdere.

Un riconoscimento che proietta Monreale sul tetto d’Italia, non solo come scrigno d’arte, ma come modello di vivibilità e accoglienza. Durante la Bit di Milano, il prestigioso portale Visit Italy ha svelato la lista delle dieci mete imperdibili per il 2026 nell’ambito del progetto “Luminous Destinations”. Tra queste eccellenze spicca proprio la nostra città normanna, scelta come esempio virtuoso di resistenza all’overtourism e promozione di un turismo “lento” e consapevole. Il riconoscimento presentato a Milano non premia soltanto i mosaici del Duomo, patrimonio dell’Umanità, ma l’intero “sistema Monreale”. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale tra le 10 mete top d’Italia, l’annuncio dalla Bit di Milano: “È un modello di turismo”

Approfondimenti su Monreale Bit

Vietri sul Mare si prepara a partecipare alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026.

L’Italia si conferma leader del turismo invernale in Europa durante il periodo natalizio e tra Natale ed Epifania.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Monreale Bit

Argomenti discussi: Comuni Ricicloni Sicilia: Monreale tra le eccellenze premiate da Legambiente; Calcio a 5: Serie C1. Passo indietro per l’Atletico Monreale: il Giudecca vince 10-5 a Ficarazzi; Serramanna, interruzione dell’acqua il 10 febbraio per manutenzione programmata; La pioggia fa crollare un muro a Carini, alberi caduti tra Monreale e San Martino.

Turismo consapevole e sostenibile: Monreale tra le 10 destinazioni da visitareLa cittadina normanna selezionata dal portale Visit Italy nell'ambito del progetto Luminous destinations presentato a Milano ... palermotoday.it

A San Gavino Monreale sono in programma, nel corso di questa settimana e compatibilmente con le condizioni meteo, i lavori di sistemazione provvisoria di via Salvatore da Horta, una strada non asfaltata tra via Convento e via Piemonte. - facebook.com facebook