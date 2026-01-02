Italia regina del turismo invernale prima in Europa tra Natale ed Epifania | tutti i dati e le mète

L’Italia si conferma leader del turismo invernale in Europa durante il periodo natalizio e tra Natale ed Epifania. I dati aggiornati evidenziano una crescita superiore alla media continentale, sottolineando l’attrattività delle mete italiane in questa stagione. Questa tendenza testimonia la solidità del settore turistico nazionale, offrendo opportunità di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico durante i mesi invernali.

Altri dati positivi per un'Italia che va. Li segna il turismo invernale, i cui dati battono la media europea. Per l'Italia si tratta un inverno da record nel turismo con più vacanzieri dall'Europa: è la meta preferita dagli stranieri. Ma c'è ancora tanta voglia di fare vacanze invernali nel Belpaese anche da parte degli italiani, in vista dell'Epifania. Dal Monitoraggio Enit per queste vacanze che comprendono Natale, Capodanno ed Epifania emerge un'Italia che "continua ad essere meta preferita dai turisti esteri per trascorrere le vacanze, anche nel periodo invernale". Un Paese "in grado di soddisfare le diverse aspettative: arte, montagna, mercatini natalizi sono alcuni dei pacchetti più richiesti dai viaggiatori europei; accanto a enogastronomia, borghi, vacanza luxury e turismo delle radici che vanno per la maggiore tra i vacanzieri d'oltreoceano".

Abruzzo protagonista del turismo invernale: è la quinta regione più scelta dagli stranieri - Con un tasso di saturazione del 51,5%, l’Abruzzo supera la media nazionale e si afferma come meta ambita per le vacanze invernali secondo il monitoraggio Enit. ilpescara.it

Italia regina dell’inverno: saturazione hotel quasi al 50% - L’Italia chiude le festività di Natale, Capodanno ed Epifania confermandosi meta invernale di punta per... msn.com

