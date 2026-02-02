Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | RAI in chiaro streaming su Discovery Dazn e HBO La guida

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 iniziano con le prime gare di sci alpino e slittino. Le competizioni principali si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, con le prime medaglie in palio già dal giorno successivo. La Rai trasmetterà gli eventi in chiaro, mentre gli appassionati potranno seguire le gare anche su streaming su Discovery, Dazn e HBO.

Da venerdì 6 a domenica 22 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7, mentre le prime gare delle fasi a gironi di curling e le prove di sci alpino e slittino si terranno già da mercoledì 4. Sarà proprio Eurosport1 ad iniziare con le trasmissioni delle prove di sci alpino già a partire da mercoledì 4, quando sarà protagonista anche il curling in serata. Giovedì 5 le gare che vedranno protagoniste l’Italia saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSportHD. La Cerimonia d’Apertura di venerdì 6 (così come quella di Chiusura di domenica 22) sarà invece trasmessa su Rai1, mentre le gare del mattino e del pomeriggio saranno trasmesse su Rai2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Rai trasmette in diretta le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio.

L'Australian Open 2026 si svolgerà dal 18 gennaio al 1 febbraio e sarà disponibile in streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime.

