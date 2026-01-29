Morbo K replica su Rai Premium ? Quando rivedere la fiction con Giacomo Giorgio in tv e in streaming

La fiction Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero torna in tv. La replica va in onda su Rai Premium e sarà disponibile anche in streaming. La serie racconta la storia vera dei medici del Fatebenefratelli che, nel 1943, crearono una malattia contagiosa per salvare gli ebrei romani dalle SS.

Morbo K replica in tv e in streaming. La fiction Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero racconta in forma drammatizzata la storia vera dei medici del Fatebenefratelli che, nel 1943, inventarono una malattia contagiosa per proteggere gli ebrei romani dalle SS. La serie segue personaggi reali con nomi cambiati e aggiunge intrecci emotivi per rendere più coinvolgente il racconto. Le differenze tra storia vera e fiction sono minime: il cuore della vicenda è autentico. Inomi dei protagonisti sono cambiati, ma i fatti principali — l’invenzione della malattia, il ruolo dei medici, il salvataggio degli ebrei — sono storicamente documentati. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

