Moncalieri la danza di da dono | RITMI di dolidarietà una notte per le donne

Mercoledì sera alle Fonderie Limone di Moncalieri si tiene “Ritmi di Solidarietà – Una notte per le Donne”. L’evento unisce danza, impegno civile e speranza, dedicato alla memoria di Cristina Golin, coreografa scomparsa di recente. La serata inizia alle 21 e vuole essere un momento di sensibilizzazione e di solidarietà per le donne, attraverso performance che uniscono passione e arte.

Il palcoscenico delle Fonderie Limone si illumina per un evento che unisce arte, impegno civile e speranza: mercoledì 11 febbraio alle 21 infatti, andrà in scena "Ritmi di Solidarietà – Una notte per le Donne", una serata di danza, passione e sensibilizzazione dedicata alla memoria di Cristina Golin, coreografa recentemente scomparsa e autrice, tra l'altro, della coreografia del video promozionale delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. L'evento, quindi, vuole essere non solo un omaggio artistico, ma anche un momento di profonda riflessione e un omaggio alla coreografa torinese. L'iniziativa sottolinea la missione del Comune di Moncalieri, da sempre aperto e pronto ad accogliere eventi che mettano al centro la comunità e il suo benessere collettivo.

