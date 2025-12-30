Schiaccianoci e la magia delle feste Al Manzoni il classico della danza Una notte per ritornare bambini

Schiaccianoci e la magia delle feste torna al Teatro Manzoni di Monza per una serata di danza e tradizione. Dopo aver riscosso grande successo e sold out nelle edizioni passate, questa rappresentazione, in scena per la prima volta a Capodanno, offre un’occasione per rivivere la magia delle festività e riscoprire l’incanto dell’infanzia. L’appuntamento è mercoledì 31 alle 21.

È uno spettacolo che ha già registrato il sold out in tutte le sue repliche nel corso degli anni. Arriva per la prima volta a Capodanno al Teatro Manzoni di Monza (mercoledì 31, alle 21.30), lo Schiaccianoci, su musiche di Pëtr Il'ic Cajkovskij, prodotto da TAM Ballet. È una nuova compagnia, nata dall' Accademia Ucraina di Balletto di Milano, che fa base al Teatro Arcimboldi e che punta a diventare un riferimento nel teatro italiano, valorizzando i giovani talenti del balletto. Schiaccianoci è uno dei balletti più conosciuti e amati al mondo, particolarmente popolare nel periodo natalizio. Grazie alle scenografie immersive dipinte a mano secondo la tradizione del balletto classico e ai costumi ricchi di dettagli, gli spettatori sono trasportati nella magica atmosfera natalizia.

