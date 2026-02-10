Monaldi trapianto con organo deteriorato | la direzione sospende i due chirurghi

La direzione dell’ospedale Monaldi ha sospeso due chirurghi dopo un trapianto con cuore deteriorato. I medici, uno primario e uno assistente, avevano eseguito l’intervento lo scorso Natale, e ora si indaga sulla procedura. La sospensione riguarda l’attività di trapianti pediatrici, che è stata bloccata temporaneamente mentre si fanno verifiche.

Trapianto con cuore deteriorato: sono stati sospesi, dall'attività di trapianti pediatrici, i due chirurghi (primario e assistente) che alla vigila dello scorso Natale hanno effettuato le procedure per sostituire il cuore malato del piccolo paziente di due anni e mezzo Tommaso (nome di fantasia) attualmente ricoverato presso la terapia intensiva del Monaldi in circolazione extracorporea (Ecmo). Un provvedimento assunto dal direttore generale Anna Iervolino in seguito agli audit attivati con l'inchiesta interna attivata dai vertici aziendali con tutti gli operatori che hanno partecipato al prelievo dell'organo reperito dalla rete nazionale nazionale, con chi ha partecipato al trasporto e dato luogo alle procedure chirurgiche di sostituzione del cuore malato con impianto del cuore da donatore dopo "l'ok cuore" arrivato ugualmente e sempre necessario in questi casi per il via libera all'intervento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Monaldi, trapianto con organo deteriorato: la direzione sospende i due chirurghi Approfondimenti su Monaldi Hospital Cuore “bruciato” prima dell’intervento, bimbo di due anni senza trapianto: tre inchieste sul caso Monaldi A Napoli, un bambino di appena due anni ha rischiato la vita durante un tentativo di trapianto di cuore al Monaldi. Napoli, trapianto cuore bimbo di 2 anni: organo arrivato carbonizzato, intervento impossibilitato Questa mattina a Napoli si stava per eseguire un trapianto di cuore su un bambino di soli 2 anni, ma l’intervento è stato subito bloccato. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Monaldi Hospital Argomenti discussi: Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni; Ghiaccio secco sul cuore da trapiantare a bimbo di due anni: organo carbonizzato. Aperte tre inchieste a Napoli e Bolzano; Trapianto di cuore fallito a Napoli, la catena degli errori: 6 nomi nel mirino dei pm; Errore nel trasporto: sprecato un cuore destinato a un bambino di Napoli. Cuore bruciato prima dell’intervento, bimbo di due anni senza trapianto: tre inchieste sul caso MonaldiLa Procura di Napoli indaga sul caso del cuore arrivato inutilizzabile al Monaldi per il trapianto su un bimbo di 2 anni. I magistrati stanno approfondendo anche cosa sia accaduto in sala operatoria. napolitoday.it Napoli, cuore inutilizzabile trapiantato a bambino al Monaldi: 3 inchieste della ProcuraNapoli– Non solo l’errore nella conservazione dell’organo, ma anche le scelte compiute in sala operatoria. Si allarga l’inchiesta sul caso del cuore risultato inutilizzabile e comunque trapiantato a T ... cronachedellacampania.it Incredibile sviluppo della vicenda dell'ospedale Monaldi: secondo l'avvocato della famiglia ai genitori del piccolo è stato spiegato che il trapianto era stato effettuato nonostante l'organo fosse arrivato compromesso - facebook.com facebook La notizia di un cuore nuovo finalmente disponibile in arrivo da Bolzano e il sogno di una vita diversa alle porte: il 23 dicembre scorso c'erano tutti gli ingredienti per una favola dal sapore natalizio per un bimbo napoletano di 2 anni in attesa di trapianto di cuor x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.