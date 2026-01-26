Manuela Passaretta rappresenta una delle novità italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, distinguendosi nel settore dello sci freestyle. La sua presenza testimonia l’impegno dell’Italia nello sviluppare talenti emergenti e consolidare la propria posizione in questa disciplina olimpica. La convocazione di Manuela si inserisce nel quadro delle selezioni nazionali per i Giochi, contribuendo a rafforzare la partecipazione italiana alle competizioni internazionali.

L’Italia ha diramato la lista degli atleti convocati per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, selezionando nel complesso dieci nomi per le varie specialità dello sci freestyle. Il Paese ospitante non verrà rappresentato negli eventi di aerials e halfpipe, ma prenderà parte alle gare femminili di moguls e dual moguls sulle nevi di Livigno con Manuela Passaretta. Nata il 18 aprile 2006 a Scarsdale, comune situato nella contea di Westchester (New York, USA), Manuela possiede il doppio passaporto italo-americano e ha origini colombiane. Dopo aver messo gli sci ai piedi per la prima volta a soli due anni, dagli undici comincia a specializzarsi nel freestyle ed in particolare nelle gare di gobbe (moguls) negli Stati Uniti per poi scegliere di competere sotto bandiera italiana dall’inverno 2021-2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Manuela Passaretta: una novità per l’Italia alle Olimpiadi nei moguls!

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai prossime, con un'attenzione particolare alla squadra italiana di sci alpino.

L'Italia disporrà di dieci posti nel settore maschile dello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

