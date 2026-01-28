Olimpiadi Milano-Cortina le modifiche alla viabilità in vigore già da fine gennaio

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, le autorità hanno già messo in atto alcune modifiche alla viabilità. Da fine gennaio, alcune strade sono state chiuse al traffico per preparare l’arrivo degli atleti e degli spettatori. Le nuove regole riguardano principalmente le zone intorno alle sedi delle gare, dove si aspetta un aumento di veicoli e visitatori. La situazione potrebbe cambiare ancora nei prossimi giorni, mentre si avvicina il grande evento.

Manca poco all'arrivo delle olimpiadi invernali, che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Le gare e le competizioni comporteranno la chiusura al traffico di alcune strade, e quindi qualche modifica alla viabilità. Lo stesso è previsto nei giorni precedenti all'inizio dell'evento, a partire da oggi (mercoledì). Un "perimetro di sicurezza" attorno al villaggio e cantieri sospesi: ecco la mini-rivoluzione della mobilità per le Olimpiadi. In vista del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Catania il 18 dicembre 2025, il Comune ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità. I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 inizieranno due giorni prima della Cerimonia inaugurale a prevista a San Siro: si disputeranno dal 4 febbraio.

