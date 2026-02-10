Questa settimana a New York prende il via il mese dello stile con le grandi passerelle della Fashion Week. Stilisti e aziende presentano le loro collezioni, sfidando le difficoltà e i cambiamenti del settore. La città si prepara a vivere giorni di moda intensa, tra sfilate e novità che potrebbero influenzare le tendenze di tutta la stagione.

“Questa stagione della New York Fashion Week vede stilisti e aziende affrontare sfide e cambiamenti a testa alta. C’è uno spirito di indipendenza, una creatività fervente e un impegno verso la comunità per andare avanti”, ha spiegato Joseph Maglieri, Direttore delle Iniziative della Settimana della Moda del CFDA, “La moda americana rappresenta visioni singolari che incontrano uno scopo collettivo: dai debutti ai ritorni a casa, fino al cambio della guardia, la collezione autunno-inverno 2026 presenta una settimana che parla di resilienza e attenzione al futuro”. Con questa premessa domani sale il sipario sulla New York Fashion Week. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Moda, al via il mese dello stile con le passerelle di New York

Approfondimenti su Moda Stile

Dolly Parton, icona della musica e dello stile, compie 80 anni.

Il 2025 si avvia alla conclusione, portando con sé tendenze, innovazioni e sfide che hanno segnato il mondo della moda.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Moda Stile

Argomenti discussi: Al via il corso serale di Moda al Vallauri di Carpi; Al via la nuova edizione di Children’s Show; Lineapelle Designers edition al via il 26 febbraio, a Milano; Lineapelle Designers Edition, al via il 26 febbraio la nona edizione.

Moda, al via il mese dello stile con le passerelle di New YorkDall'11 al 16 febbraio la Grande Mela racconta la moda femminile per il prossimo inverno. Da non perdere il debutto di Rachel Scott da Proenza Schouler. panorama.it

Al via il corso serale di Moda al Vallauri di CarpiL’idea è scaturita dal collegio docenti con la convinzione che allagare l’offerta formativa alla popolazione di giovani e di adulti sia strategica in un territorio che è vocato all’accoglienza. Il per ... temponews.it

Il mio viaggio a New York. . Martina vuole mettersi in forma - facebook.com facebook

Lo scrive il New York Times quando sono trascorsi cinque giorni dalla scadenza dell’ultimo trattato nucleare tra Stati Uniti e Russia. x.com