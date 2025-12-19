Il 2025 della moda visto dalle passerelle
Il 2025 si avvia alla conclusione, portando con sé tendenze, innovazioni e sfide che hanno segnato il mondo della moda. Le passerelle hanno raccontato un anno di creatività e cambiamenti, mentre le consuetudini di fine anno ci invitano a riflettere sui trend più significativi. Con l’orizzonte del 2026, è il momento di rivivere i momenti salienti di un anno che ha lasciato il suo segno nel panorama fashion.
C onsuetudini di fine anno. Con l’inesorabile avvicinarsi del 2026, è naturale guardare agli ultimi dodici mesi dell’ industria della moda. Il 2025, d’altra parte, si è rivelato un periodo di grande trasformazione per il fashion system, tra debutti attesissimi, inedite direzioni creative, show molto apprezzati e nuovi volti da scoprire. Dalla sfilata Chanel Primavera-Estate 2026 ai défilé di Dior, Bottega Veneta e Miu Miu. Dalle sfilate della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X A regalare una fotografia precisa del 2025 della moda è l’ultimo report targato TAGWALK, autorevole motore di ricerca utilizzato dagli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
