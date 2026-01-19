Dolly Parton 80 anni da icona | ecco come si diventa una leggenda della moda infrangendo tutte le regole dello stile una a una

Dolly Parton, icona della musica e dello stile, compie 80 anni. La sua carriera è testimonianza di come l’autenticità e la coerenza possano rendere una figura leggendaria, al di là delle mode passeggere. Con un modo di vestirsi che riflette la sua personalità, ha infranto le regole dello stile tradizionale, rimanendo fedele a se stessa nel tempo. Un esempio di come la sincerità possa essere la chiave del successo.

Da sempre ignora le tendenze e indossa solo ciò che la fa sentire bene: Dolly Parton il 19 gennaio soffia 80 candeline e resta la spumeggiante ragazza del Tennessee che non ha mai sfoggiato lo stesso outfit due volte. Ecco come, andando contro le regole della moda, si è imposta come fashion reference attraverso i decenni +++dropcap «È difficile essere un diamante in un mondo di strass». Parola di Dolly Parton, pietra preziosa che emette luce a 1000 watt.

