La madre di Riccardo racconta che suo figlio, un bambino di San Vito di Cadore, è stato fatto scendere dal bus dell’autobus perché non aveva il biglietto speciale per le Olimpiadi. Dopo aver percorso 6 km al freddo, Riccardo è stato lasciato a piedi e, secondo la madre, l’autista si è dichiarato incapace di ricordare l’episodio. Sole Vataro si dice sconvolta e preoccupata per le condizioni del figlio, che ora è sotto shock e infreddolito.

Ci sono tanti aspetti incongruenti in questa storia. Ed è interessante raccontare come i grandi eventi abbiano poi ricadute sul quotidiano delle comunità montane, anche in situazioni limite come la mancanza di senso di responsabilità da parte di un semplice autista. Perché se la scintilla che ha fatto deflagrare il caso è l'atto incomprensibile di un adulto che lascia a piedi un bambino uscito da scuola in mezzo alla neve, l'altro problema riguarda l'equilibrio necessario per far funzionare la macchina del kolossal sportivo senza alterare la quotidianità di chi la montagna la vive tutto l'anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La madre del bambino fatto scendere dal bus: «Mio figlio scioccato e infreddolito dopo 6 km al gelo. E l'autista dice che non ricorda l'episodio»

Approfondimenti su Riccardo Sole

Un bambino è stato fatto scendere da un autobus senza biglietto a Belluno.

Un bambino di undici anni è stato costretto a scendere dal bus sotto la neve e a percorrere a piedi sei chilometri in montagna, con il freddo sottozero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Riccardo Sole

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, le bugie di Claudio Carlomagno al figlio sulla scomparsa della madre; Federica Torzullo, la vita stravolta del figlio: c'è chi propone di allontanarlo da Anguillara. Portatelo via da qui; Federica Torzullo, il figlio affidato ai nonni materni e al sindaco. Si cerca l'arma del delitto; Morti i genitori di Carlomagno. Le indagini sul femminicidio di Federica, la confessione del figlio e il biglietto d'addio.

Paula Soulemanovic, chi è la madre del bambino che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis. Il figlio della vittima: «Andava fermata prima»Si chiama Paola Soulemanovic la mamma del tredicenne che guidava l'auto che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis lo scorso 11 agosto. La donna è stata arrestata ieri, 20 agosto, a Milano. Deve ... leggo.it

Auto finita nel Sile, indagata la madre del bambino rimasto incastratoL'ipotesi di reato è di lesioni stradali colpose gravi. La mamma era riuscita a uscire dalla macchina insieme alla figlia più grande, di 13 anni, ma non a liberare il bambino di 5, rimasto bloccato ... rainews.it

VALSUSA, LETTERA DI UNA MADRE: “DOPO 22 ANNI DI MATRIMONIO, IL MIO EX MARITO MI HA LASCIATA. E DEVO PAGARE” - facebook.com facebook