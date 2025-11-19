Firenze | accusato di aver adescato giovani calciatori Regalava scarpe sportive Condannato a 5 anni

Firenzepost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'accusa è di aver adescato giovani calciatori con la promessa del regalo di scarpe sportive e visibilità sui propri canali social in cambio di foto intime. Per questo un fiorentino, 29 anni, è stato condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione e a una multa di 30.000 euro con l'accusa di pornografia minorile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

