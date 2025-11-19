Firenze | accusato di aver adescato giovani calciatori Regalava scarpe sportive Condannato a 5 anni
L'accusa è di aver adescato giovani calciatori con la promessa del regalo di scarpe sportive e visibilità sui propri canali social in cambio di foto intime. Per questo un fiorentino, 29 anni, è stato condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione e a una multa di 30.000 euro con l'accusa di pornografia minorile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altre letture consigliate
Ahi Juve: affaticamento muscolare per Vlahovic, Fiorentina a rischio ? L’allarme bianconero per Firenze, prima tappa della ripresa, è scattato nelle ultime ore direttamente dal ritiro della Serbia. Vlahovic ha accusato un fastidio muscolare dopo la gara di g - facebook.com Vai su Facebook
Baby calciatori adescati in chat. Foto intime in cambio di regali. Condannato a cinque anni - Firenze, 20 novembre 2025 – Una condanna a cinque anni e trentamila euro di multa, pur con lo “sconto“ di un terzo previsto dal rito abbreviato, per il frequentatore dei campi di calcio giovanile accu ... Come scrive msn.com