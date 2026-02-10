Minnesota | tragedia nella campagna elettorale uccisa la figlia del candidato repubblicano Indagato il marito

La campagna elettorale per la governatura del Minnesota si interrompe bruscamente dopo che è stata trovata morta la figlia del candidato repubblicano. La polizia ha già arrestato il marito, che ora è sotto indagine. La notizia ha scioccato l’intera comunità e rischia di influenzare pesantemente la corsa elettorale.

La campagna elettorale per la carica di governatore del Minnesota è stata sconvolta da una tragedia inimmaginabile. Haley Marie Tauber, la figlia ventiduenne del candidato repubblicano Jeff Johnson, è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento. Le autorità locali indagano sull'accaduto come un possibile omicidio-suicidio, con il marito della vittima, Dylan Michael Tauber, gravemente ferito e attualmente sotto la custodia della polizia. Johnson ha immediatamente sospeso la sua corsa alla governatoriale. La notizia ha gettato un'ombra funesta sulla competizione politica nel Minnesota, un colpo improvviso e devastante che ha interrotto il normale svolgimento della campagna elettorale.

