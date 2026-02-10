Minneapolis | la scena punk si schiera contro l’ICE attivismo e solidarietà di strada dopo arresti controversi

A Minneapolis la scena punk si unisce per protestare contro l’ICE. Dopo gli arresti controversi, i punk locali sono scesi in strada per aiutare chi è stato colpito e per organizzare azioni di solidarietà. Hanno raccolto fondi e creato reti di supporto, dimostrando che anche in modo semplice e diretto si può reagire alle ingiustizie.

Minneapolis è teatro di una insolita forma di resistenza: la scena punk locale si è mobilitata contro le azioni dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), fornendo supporto pratico ai manifestanti, raccogliendo fondi e organizzando reti di mutuo soccorso. Questa reazione, radicata nella storia di attivismo della città e alimentata da eventi recenti come le proteste per George Floyd e una sparatoria in una punk house, dimostra come una comunità musicale possa trasformarsi in un baluardo contro le politiche migratorie restrittive. Il 24 gennaio, Matt Jones, musicista e parte attiva della scena punk di Minneapolis, è stato svegliato da un messaggio in una chat di gruppo che segnalava attività sospette dell'ICE.

