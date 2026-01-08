Migliaia di persone in strada contro l’ICE dopo l’uccisione di una donna a Minneapolis

Numerose persone si sono radunate in varie città degli Stati Uniti in seguito alla tragica morte di Renee Nicole Macklin Good, uccisa mercoledì a Minneapolis da un agente dell’ICE durante un'operazione federale. La protesta riflette il malcontento pubblico nei confronti delle azioni dell’agenzia e solleva questioni sul trattamento delle persone coinvolte nelle operazioni di immigrazione.

Migliaia di persone stanno protestando in diverse città degli Stati Uniti dopo l’uccisione di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni, colpita a morte da un agente dell’ ICE mercoledì a Minneapolis, durante una vasta operazione dell’agenzia federale per l’immigrazione. Nella città del Minnesota centinaia di persone si sono riunite già poche ore dopo la sparatoria: manifestazioni si sono poi tenute a Chicago, New York, Detroit, San Francisco, Seattle e Boston. Secondo le ricostruzioni e i video circolati online, Macklin Good – cittadina americana, madre di tre figli – si trovava in auto su una strada innevata quando ha incontrato un gruppo di agenti dell’ICE impegnati nei raid. 🔗 Leggi su Lettera43.it

