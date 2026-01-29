MinneapolisCorte contro Ice | no arresti

Il governo Usa non potrà più ordinare l’arresto dei rifugiati in attesa di permesso di residenza permanente in Minnesota. La decisione arriva dopo che un giudice ha bloccato le azioni di ICE, che voleva trattenere più persone nel tentativo di rafforzare le politiche sull’immigrazione. La città di Minneapolis si era già opposta con fermezza alla presenza dell’agenzia federale sul suo territorio.

11.00 Il governo di Trump non potrà ordinare l'arresto dei rifugiati in attesa di permesso di residenza permanente in in Minnesota, lo Stato in cui la città principale Minneapolis si è rivoltata contro la presenza dell'Ice (Controllo immigrazione e dogane). Lo ha deciso un giudice federale Usa (provvedimento temporaneo) che ha ordinato il rilascio di coloro che erano detenuti per questi motivi. Le autorità Usa hanno avviato questo mese un piano per riesaminare lo status legale di 5.600 rifugiati in attesa di Green Card.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Nelle proteste a Minneapolis, scaturite dall’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente ICE, sono state arrestate almeno 29 persone.

A Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo pacifico contro le operazioni dell’Ice, nonostante le temperature rigide.

