Venerdì sera, nel cuore di Lodi, un diverbio tra vicini si è trasformato in una scena di paura. Un uomo ha minacciato i vicini con una mazza e un machete, creando momenti di forte tensione. La polizia è intervenuta e ha denunciato l’uomo, che ora rischia conseguenze penali per le minacce e le armi usate durante l’episodio.

Momenti di forte tensione, venerdì sera, in un condominio di via Bocconi a Lodi, dove un acceso diverbio tra vicini è degenerato in gravi minacce con armi improprie. Un uomo di 56 anni, romeno, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per minaccia aggravata. È accaduto dopo aver intimidito alcuni condomini con una mazza da baseball e un machete. L’allarme è scattato intorno alle 21, quando alla sala operativa della Questura è arrivata una richiesta di intervento da parte di un residente, che riferiva di essere stato minacciato di morte da un vicino armato di un grosso coltello. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volanti, che hanno immediatamente ricostruito quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minaccia i vicini con mazza e machete . Denunciato

Approfondimenti su via Bocconi

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo aver minacciato i vicini di casa con una mazza da baseball e un machete.

Un uomo di origine rumena ha seminato il panico in un condominio di Lodi, minacciando i vicini con un machete e una mazza da baseball.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su via Bocconi

Argomenti discussi: Lodi, minaccia i vicini con una mazza e un machete, denunciato un 56enne rumeno; Minaccia i vicini con mazza e machete . Denunciato; Dal territorio – Minaccia i vicini con mazza e machete; Minaccia i vicini con mazza da baseball e machete, 56enne denunciato: il video della lite.

Minaccia i vicini con mazza e machete . DenunciatoMomenti di forte tensione, venerdì sera, in un condominio di via Bocconi a Lodi, dove un acceso diverbio tra vicini ... ilgiorno.it

Home // Prima pagina // Minaccia i vicini con mazza da baseball e machete: 56enne denunciato, c’è il video della liteLa mazza da baseball e il machete sono stati posti sotto sequestro. Al termine degli accertamenti, il 56enne è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata. Nella giornata odierna, le ... statoquotidiano.it

Minaccia i vicini con mazza da baseball e #machete, 56enne denunciato: il video choc x.com

Stalker a 17 anni, minaccia e insegue con la moto i vicini di casa Rischia il processo con i famili facebook