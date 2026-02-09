Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo aver minacciato i vicini di casa con una mazza da baseball e un machete. La notte scorsa, le sue urla hanno svegliato il quartiere e hanno creato grande tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e avviato le pratiche per l’identificazione. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura tra i condomini resta alta.

Lodi, 9 febbraio 202 – Minacce con una mazza da baseball e un machete, urla nel cuore della notte e la paura che serpeggia tra i condomini. È questo lo scenario che si è presentato venerdì sera 6 febbraio in uno stabile di via Bocconi, dove un uomo di 56 anni, di nazionalità romena, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per minaccia aggravata. L’allarme è scattato intorno alle ore 21 quando alla sala operativa della Questura, come è stato divulgato oggi, è arrivata la segnalazione di un residente che riferiva di essere stato minacciato di morte da un vicino armato. Minacce e aggressioni a moglie e figlio: un uomo arrestato a Pavia La ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minaccia i vicini di casa con mazza da baseball e machete: 56enne denunciato

Approfondimenti su Lodi 9 febbraio

Momenti di tensione questa mattina in via Leuciana a Pontecorvo, dove un uomo di 56 anni ha aggredito un camionista con una mazza da baseball.

Nel corso della notte a San Nicola La Strada, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni di Caserta, accusato di aver minacciato di morte la moglie con una mazza da baseball davanti alla figlia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lodi 9 febbraio

Argomenti discussi: Vicini infastiditi dai rumori, minacce e insulti; Lite tra vicini degenera: impugna un’ascia e minaccia il rivale; Coppia di 50enni minaccia di morte la vicina, lancia escrementi contro le finestre e le augura malattie incurabili. Marito e moglie a...; Occupa la casa della sorella e quando la donna si presenta per mandarlo via la minaccia con una pistola: Se non te ne vai la uso.

Lodi, minaccia i vicini con una mazza e un machete, denunciato un 56enne rumenoMinaccia i condomini prima con una mazza da baseball e poi con un grosso machete. È stato denunciato dalla Polizia di Stato quindi per minaccia aggravata un cittadino rumeno di 56 anni a seguito dei ... ilcittadino.it

Coppia di 50enni minaccia di morte la vicina, lancia escrementi contro le finestre e le augura malattie incurabili. Marito e moglie a processoBELLUNO - Erano vicini di casa ma proprio non si sopportavano. E, potendo, si facevano il maggior numero di dispetti possibili. Ieri a procedimento nel tribunale di Belluno c'erano ... ilgazzettino.it

Lite tra vicini a Caltrano, uomo minaccia con un’ascia: denunciato dai Carabinieri per minaccia aggravata. #Veneto #Vicenza #Trentino #Cronaca #Inprimopiano x.com

Stalker a 17 anni, minaccia e insegue con la moto i vicini di casa Rischia il processo con i famili facebook