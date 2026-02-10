Minacce di morte alla ex quarantenne portato in carcere

Un uomo di 40 anni di Mirano è finito in cella dopo aver minacciato di morte l’ex compagna. La donna ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno immediatamente arrestato l’uomo. Ora si trova in carcere in attesa di processo.

È stato portato in carcere un quarantenne di Mirano accusato di avere minacciato di morte l'ex compagna. I carabinieri lo hanno arrestato il 5 febbraio, su ordine del tribunale di Venezia, in seguito alle denunce della donna e alle successive indagini. I comportamenti intimidatori dell'uomo, in base a quanto ricostruito, andavano avanti da tempo: almeno dal 2021, quando la relazione tra i due era terminata. Come raccontato dalla vittima - e poi verificato dagli accertamenti dei carabinieri - il quarantenne avrebbe messo in atto, in modo reiterato, una serie di azioni aggressive e ostili nei confronti della ex, tutti regolarmente denunciati.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Un uomo di Sonnino è stato condannato a quattro anni di carcere per aver aggredito e minacciato di morte la propria compagna.

