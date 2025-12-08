Minacce e azioni aggressive Fermato e portato in carcere
I carabinieri della stazione di Mesola hanno arrestato nella serata di venerdì un cittadino italiano di 45 anni del luogo, in esecuzione di un decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione e ripristino della carcerazione disposto dal magistrato di sorveglianza di Bologna. L'uomo, già sottoposto a un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, era stato ammesso alla misura in sostituzione della pena detentiva per una lunga serie di reati commessi negli ultimi anni e per i quali era stato condannato: dal traffico di stupefacenti a episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficialo, passando per minacce, lesioni e danneggiamenti ed evasioni.
