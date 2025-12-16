Costretti a barricarsi in casa dopo minacce e una finestra spaccata | paura a Carugo fermata una donna

A Carugo, una donna è stata fermata dopo aver minacciato e aggredito alcune persone, costringendole a barricarsi in casa. L'episodio, caratterizzato da minacce con un coltello da cucina e insulti discriminatori, ha generato grande paura nella comunità. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo, segnando un episodio di forte tensione nel paese.

Un coltellaccio da cucina e una raffica di insulti, volgari e irripetibili, molti dei quali a carattere discriminatorio. È così che, nel tardo pomeriggio di ieri, si sono vissuti attimi di forte tensione a Carugo, dove l’intervento dei carabinieri si è reso necessario per riportare la calma in. Quicomo.it

