Dopo aver ricevuto lo sfratto da casa voleva gettarsi sotto un treno salvato dagli agenti della Polfer

Dopo aver ricevuto uno sfratto, un uomo ha rischiato di compiere un gesto estremo gettandosi sotto un treno. Grazie alla pronta segnalazione di un’amica, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini sono intervenuti sul binario 1, salvandolo da un tragico epilogo. L’intervento tempestivo ha evitato una tragedia, dimostrando l’importanza della solidarietà e dell’attenzione nelle situazioni di emergenza.

Grazie alla tempestiva segnalazione di un’amica, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini sono intervenuti al binario 1 della stazione evitando la tragedia. È accaduto il pomeriggio dello scorso 31 dicembre. Una donna in lacrime ha chiesto aiuto agli addetti della biglietteria della stazione per un suo amico, che aveva manifestato l’intenzione di compiere l’insano gesto dirigendosi verso i binari. I poliziotti, tempestivamente allertati dal personale ferroviario, sono accorsi nei pressi del marciapiede del binario 1 mettendo in sicurezza l’uomo, che proprio in quel momento stava per scendere sui binari dove era in partenza un treno intercity. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Vuole gettarsi sotto il treno: la polfer lo mette in salvo

Leggi anche: Prof scende dal treno e viene colpita da un arresto cardiaco, rianimata dagli agenti della Polfer

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi. «Situazione molto difficile e urgente»; Mickey Rourke, il GoFundMe per evitare lo sfratto: La fama non protegge dalle difficoltà; Mickey Rourke rifiuta il lavoro e cerca opportunità più grandi dopo il dramma dello sfratto; Mickey Rourke chiede aiuto ai fan per lo sfratto? Sono estraneo alla campagna fondi.

Studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua minerale: in 4 in ospedale in provincia di Napoli facebook

João Pedro è molto vicino al ritorno in Italia, 4 anni dopo la conclusione dell'esperienza al Cagliari. Dopo aver giocato con Fenerbahçe, Grêmio e Hull City, l'italo-brasiliano è ora sotto contratto con i messicani dell'Atlético San Luis Nel suo contratto è presen x.com