Minacce alla madre | Verranno delle persone per darti 45 coltellate In manette la figlia violenta

Una giovane di 28 anni di Misano è finita in manette dopo aver minacciato di morte la madre. La ragazza, che soffriva di una grave tossicodipendenza, aveva minacciato di farle 45 coltellate. La situazione era diventata insostenibile da mesi, con comportamenti violenti e minacce continue. Alla fine, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato la ragazza, che ora si trova in carcere.

Una vita d'inferno che andava avanti da mesi quella che una 28enne di Misano, affetta da una grave tossicodipendenza, aveva sottoposto la madre fino a quando per la ragazza sono scattate le manette. I carabinieri, infatti, hanno eseguito la misura cautelare del carcere al termine di un'indagine.🔗 Leggi su Riminitoday.it

