Noemi uccisa a coltellate dal fratello Lui videochiama la madre per mostrarle la figlia morta

Napoli, 19 novembre 2025 – Uccide la sorella a coltellate, poi fa una videochiamata alla madre mostrandole il corpo della figlia esanime. È la tragedia avvenuta oggi pomeriggio a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. La vittima è la 23enne Noemi Riccardi, ammazzata con diversi fendenti su tutto il corpo dal fratello Vincenzo di due anni più grande. Dopo avere chiamato la madre – che in quel momento non presente in casa – il 25enne ha telefonato alla centrale del 112, urlando: “ Ho ucciso mia sorella, l'ho accoltellata ”. L’omicidio è avvenuto in via San Paolo Bel Sito 150 (stesso nome del comune dove è avvenuto il fatto), al quinto piano di Palazzo Cassese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Noemi uccisa a coltellate dal fratello. Lui videochiama la madre per mostrarle la figlia morta

