Violenta lite fra madre e figlia in pieno centro | i carabinieri evitano ogni pericolo

Nella zona centrale di Agrigento, i carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti per una lite tra madre e figlia. L’intervento ha permesso di calmare la situazione e di prevenire eventuali rischi per le persone coinvolte. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire la sicurezza pubblica e a gestire la controversia in modo pacifico.

Sono dovuti intervenire i carabinieri, una pattuglia del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento, a causa di una lite fra madre e figlia. È accaduto ieri, a ora di pranzo, in pieno centro. I militari dell'Arma, con tanto di sirena accesa, cercando di farsi largo nell'ordinario traffico.

