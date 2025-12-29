Manovra all' ultimo miglio | via al voto di fiducia alla Camera | La diretta dall' Aula
Oggi si svolge il voto di fiducia alla Camera sulla legge di Bilancio, ultima fase dell’iter parlamentare. La manovra raggiunge il suo conclusivo passaggio, con la decisione finale prevista nella tarda mattinata di martedì. La diretta dall’Aula permette di seguire passo dopo passo l’andamento della discussione e il voto finale, segnando un momento importante nel percorso legislativo.
Al via il rush finale della legge di Bilancio: l'iter della manovra alla Camera si concluderà nella tarda mattinata di martedì con il voto finale sul provvedimento con diretta tv. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
