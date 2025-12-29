Oggi si svolge il voto di fiducia alla Camera sulla legge di Bilancio, ultima fase dell’iter parlamentare. La manovra raggiunge il suo conclusivo passaggio, con la decisione finale prevista nella tarda mattinata di martedì. La diretta dall’Aula permette di seguire passo dopo passo l’andamento della discussione e il voto finale, segnando un momento importante nel percorso legislativo.

Al via il rush finale della legge di Bilancio: l'iter della manovra alla Camera si concluderà nella tarda mattinata di martedì con il voto finale sul provvedimento con diretta tv. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Manovra all'ultimo miglio: via al voto di fiducia alla Camera | La diretta dall'Aula

Leggi anche: Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera. Domani il voto. Bagarre in Aula su Hannoun

Leggi anche: Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: domani il voto sulla fiducia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manovra, l'ultimo miglio alla Camera. Lunedì il voto sulla fiducia; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura; Ecco la manovra da 22 miliardi, sì del Senato tra le polemiche. Giorgetti: fatte cose impossibili; La Manovra arriva alla Camera: dalle pensioni alle bollette, ecco le promesse tradite.

Fisco, lavoro, imprese e famiglie: le principali novità in manovra - Il taglio delle tasse al ceto medio e la rottamazione delle cartelle, le pensioni e le misure per il lavoro e le imprese, tra le principali misure in manovra. msn.com