Milano sei indagati per gli scontri della manifestazione contro le Olimpiadi

La procura di Milano ha deciso di indagare sei persone coinvolte negli scontri durante la manifestazione contro le Olimpiadi. La protesta si è svolta nelle strade della città, dove alcuni manifestanti e forze dell’ordine sono venuti a contatto, lasciando dietro di sé momenti di tensione. La polizia ha identificato i sospettati e ora si attende che vengano chiariti i ruoli di ognuno. La procura ha aperto un fascicolo per capire cosa sia successo realmente e se ci siano responsabilità precise.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo sugli scontri nelle manifestazioni contro le Olimpiadi insostenibili. Le ipotesi di reato sono manifestazione non autorizzata, travisamento e resistenza a pubblico ufficiale. Per ora gli indagati sono sei ma proseguono le indagini A Milano, circa tre giorni fa, la protesta contro le “Olimpiadi insostenibili“, come definite dal comitato organizzatore, ha smesso di essere soltanto una manifestazione e si è trasformata per una manciata di minuti in un campo di scontro. Migliaia di persone hanno attraversato la città per contestare il modello dei Giochi, accusato di consumare territori, risorse e diritti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, sei indagati per gli scontri della manifestazione contro le Olimpiadi Approfondimenti su Milano Olimpiadi Aperta un'indagine sugli scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi Milano Cortina: sei indagati La polizia di Milano ha aperto un’indagine sugli scontri avvenuti durante la manifestazione contro le Olimpiadi di Milano e Cortina. Scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi, Meloni: “Solidarietà alle forze dell’ordine e a Milano” La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine dopo gli scontri di ieri a Milano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Olimpiadi Argomenti discussi: Pedopornografia online, 2 arresti e 4 indagati: c'è anche ex consigliere comunale Brescia; Violenze sessuali online su minori: tra gli indagati un consigliere comunale di Brescia; Violenza sessuale su minori online, due arresti e sei indagati in tutta Italia: Nei loro computer ingente materiale pedopornografico; Pedopornografia, abusi su minori in diretta online, due arresti e sei indagati. Scontri al corteo No Olimpiadi, aperta l’inchiesta: sei indagatiI primi nomi iscritti sul registro degli indagati per resistenza e altri reati. Un elenco destinato ad allungarsi con le ulteriori identificazioni della Digos ... rainews.it Milano, sei indagati nell'inchiesta sul corteo anti Olimpiade di sabato. L'elenco potrebbe allungarsi: al setaccio foto e videoI primi sei manifestanti coinvolti nell'inchiesta sono le persone denunciate dalla Digos, tra cui un attivista dell'ex centro sociale di Torino Askatasuna ... milano.corriere.it Milano, sei indagati nell'inchiesta sul corteo anti Olimpiade di sabato. L'elenco potrebbe allungarsi: al setaccio foto e video - facebook.com facebook Violenze a corteo Milano, i pm aprono un'inchiesta con sei indagati. Iscritti per resistenza e altri reati i primi nomi. L'elenco si allungherà #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.