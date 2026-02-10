Milano sei indagati per gli scontri della manifestazione contro le Olimpiadi

Da ildifforme.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano ha deciso di indagare sei persone coinvolte negli scontri durante la manifestazione contro le Olimpiadi. La protesta si è svolta nelle strade della città, dove alcuni manifestanti e forze dell’ordine sono venuti a contatto, lasciando dietro di sé momenti di tensione. La polizia ha identificato i sospettati e ora si attende che vengano chiariti i ruoli di ognuno. La procura ha aperto un fascicolo per capire cosa sia successo realmente e se ci siano responsabilità precise.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo sugli scontri nelle manifestazioni contro le Olimpiadi insostenibili. Le ipotesi di reato sono manifestazione non autorizzata, travisamento e resistenza a pubblico ufficiale. Per ora gli indagati sono sei ma proseguono le indagini A Milano, circa tre giorni fa, la protesta contro le “Olimpiadi insostenibili“, come definite dal comitato organizzatore, ha smesso di essere soltanto una manifestazione e si è trasformata per una manciata di minuti in un campo di scontro. Migliaia di persone hanno attraversato la città per contestare il modello dei Giochi, accusato di consumare territori, risorse e diritti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

milano sei indagati per gli scontri della manifestazione contro le olimpiadi

© Ildifforme.it - Milano, sei indagati per gli scontri della manifestazione contro le Olimpiadi

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Aperta un'indagine sugli scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi Milano Cortina: sei indagati

La polizia di Milano ha aperto un’indagine sugli scontri avvenuti durante la manifestazione contro le Olimpiadi di Milano e Cortina.

Scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi, Meloni: “Solidarietà alle forze dell’ordine e a Milano”

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine dopo gli scontri di ieri a Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Pedopornografia online, 2 arresti e 4 indagati: c'è anche ex consigliere comunale Brescia; Violenze sessuali online su minori: tra gli indagati un consigliere comunale di Brescia; Violenza sessuale su minori online, due arresti e sei indagati in tutta Italia: Nei loro computer ingente materiale pedopornografico; Pedopornografia, abusi su minori in diretta online, due arresti e sei indagati.

Scontri al corteo No Olimpiadi, aperta l’inchiesta: sei indagatiI primi nomi iscritti sul registro degli indagati per resistenza e altri reati. Un elenco destinato ad allungarsi con le ulteriori identificazioni della Digos ... rainews.it

Milano, sei indagati nell'inchiesta sul corteo anti Olimpiade di sabato. L'elenco potrebbe allungarsi: al setaccio foto e videoI primi sei manifestanti coinvolti nell'inchiesta sono le persone denunciate dalla Digos, tra cui un attivista dell'ex centro sociale di Torino Askatasuna ... milano.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.