Scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi Meloni | Solidarietà alle forze dell’ordine e a Milano

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine dopo gli scontri di ieri a Milano. La manifestazione contro le Olimpiadi si era svolta in modo pacifico, ma nel pomeriggio si sono verificati alcuni scontri tra manifestanti e polizia. Meloni ha condannato quanto accaduto e ha ribadito il sostegno alle forze di sicurezza.

"Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadi', facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire", ha scritto sui social la premier e leader di Fratelli d’Italia, che ha proseguito: "Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti".🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ieri sera a Milano si sono vissuti momenti tesi durante un corteo contro le Olimpiadi invernali.

Nel consiglio comunale, i partiti di sinistra hanno respinto un documento di solidarietà verso le forze dell'ordine ferite durante gli scontri di piazza Alimonda, suscitando reazioni contrastanti.

