Aperta un' indagine sugli scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi Milano Cortina | sei indagati

La polizia di Milano ha aperto un’indagine sugli scontri avvenuti durante la manifestazione contro le Olimpiadi di Milano e Cortina. Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 7 febbraio in zona Corvetto, quando alcuni manifestanti e forze dell’ordine sono venuti alle mani. La questura sta raccogliendo testimonianze e video per chiarire cosa sia successo.

È stata aperta un'indagine a Milano per gli scontri durante la manifestazione contro le Olimpiadi che si sono verificati sabato 7 febbraio, nel pomeriggio, in zona Corvetto. Le ipotesi di reato sono manifestazione non autorizzata, travisamento e resistenza a pubblico ufficiale.

