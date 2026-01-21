Un neonato è morto pochi giorni dopo il cesareo | 6 sanitari indagati per omicidio colposo
A pochi giorni dalla nascita, un neonato è deceduto al Policlinico di Modena. L'evento ha portato all'apertura di un’indagine che coinvolge sei sanitari, accusati di omicidio colposo. La vicenda sta attirando l’attenzione sulla tutela della salute dei neonati e sulla responsabilità del personale medico in situazioni di emergenza.
Modena, 21 gennaio 2026 – Un neonato è morto la settimana scorsa a pochi giorni dalla nascita al Policlinico di Modena. Il piccolo è nato con taglio cesareo e avrebbe da subito presentato gravi problemi, per cui è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale, dove poi è morto. Sul caso, dopo la denuncia dei genitori del piccolo, è stata aperta un'inchiesta e sei professionisti sanitari, tra medici e ostetriche del reparto di Ginecologia, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo. Lo riporta l'emittente locale Trc Modena. Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire le circostanze del decesso del neonato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
