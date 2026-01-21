A pochi giorni dalla nascita, un neonato è deceduto al Policlinico di Modena. L'evento ha portato all'apertura di un’indagine che coinvolge sei sanitari, accusati di omicidio colposo. La vicenda sta attirando l’attenzione sulla tutela della salute dei neonati e sulla responsabilità del personale medico in situazioni di emergenza.

Modena, 21 gennaio 2026 – Un neonato è morto la settimana scorsa a pochi giorni dalla nascita al Policlinico di Modena. Il piccolo è nato con taglio cesareo e avrebbe da subito presentato gravi problemi, per cui è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale, dove poi è morto. Sul caso, dopo la denuncia dei genitori del piccolo, è stata aperta un'inchiesta e sei professionisti sanitari, tra medici e ostetriche del reparto di Ginecologia, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo. Lo riporta l'emittente locale Trc Modena. Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire le circostanze del decesso del neonato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un neonato è morto pochi giorni dopo il cesareo: 6 sanitari indagati per omicidio colposo

Morto a 21 anni dopo un incidente in cantiere: cinque indagati per omicidio colposoLa Procura di Trieste ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati per omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Andrea Misson, 21 anni, deceduto a causa di un grave incidente sul lavoro avvenuto il 6 ottobre in un cantiere edile.

Neonato morto all'ospedale: indagati otto operatori sanitariLa Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati otto operatori sanitari nell’ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato avvenuta all'ospedale di Portogruaro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Tragedia nel Lecchese, bimbo di un mese trovato nel letto privo di sensi: inutile la corsa in ospedale; Neonato morto dopo il parto, l'autopsia: non aveva malformazioni, deceduto per un'insufficienza feto placentare acuta. Otto medici indagati; Neonato morto all'ospedale: indagati otto operatori sanitari; Parto fatale e bimbo nato morto all'ospedale: indagati dalla procura otto sanitari.

Neonato muore a Modena a pochi giorni dal cesareo, aperta un'inchiestaUn neonato è morto la settimana scorsa a pochi giorni dalla nascita al Policlinico di Modena. Il piccolo è nato con taglio cesareo e avrebbe da subito presentato gravi problemi, per cui è stato ricove ... msn.com

Neonato di un mese morto nel Lecchese, l’autopsia conferma l’ipotesi soffocamento: È stata una tragica fatalitàL'autopsia effettuata ieri mattina sul corpo del piccolo Bladen, morto a poco più di un mese nel Lecchese, confermerebbe l'ipotesi di soffocamento dovuto ... fanpage.it

Neonato di 53 giorni morto dopo la caduta dal passeggino: la Procura chiede archiviazione del caso x.com

++ NEONATO MORTO ++ Aveva 53 giorni, "madre ancora distrutta dal dolore" La Procura di Foggia chiede l'archiviazione del caso - facebook.com facebook