Morto a 21 anni dopo un incidente in cantiere | cinque indagati per omicidio colposo

La Procura di Trieste ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati per omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Andrea Misson, 21 anni, deceduto a causa di un grave incidente sul lavoro avvenuto il 6 ottobre in un cantiere edile. L’indagine mira a chiarire le responsabilità e le circostanze dell’incidente che ha tragicamente coinvolto il giovane operaio friulano.

Sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura sulla morte di Andrea Misson, il giovane operaio friulano di 21 anni deceduto dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 ottobre in un cantiere edile di Trieste. L'ipotesi di reato è.

